شكرا لقرائتكم خبر عن ثريا (THURAYA) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 05-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 95.50 فلس، لينحح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع في الاجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 100 فلس كمستوى اول ثم 130 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 80 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 90 وبين مستوى المقاومة هو 105 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد