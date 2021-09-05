شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) ينزلق لاسفل -تحليل صباحي- 05-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 17.98 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 18.30 ريال، مستقرا بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 17.60 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18.30 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 17.88 وبين مستوى المقاومة هو 18.08 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط