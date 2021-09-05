شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) الانظار تتجه لاعلى -تحليل صباحي- 05-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 4.16 ريال، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز القناة الهابطة قصيرة الأجل، مما يشير الى امكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 4.60 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 4 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.11 وبين مستوى المقاومة هو 4.24 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد