شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يخسر مكاسب الاربعاء -تحليل صباحي- 05-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه الطفيفة التي حققها خلال جلسة الاربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 7458 نقطة، بالتزامن مع استمرار تداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 7350 نقطة كمستوى اول ثم 7050 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7600 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,440 بينما مستوى المقاومة هو 7,479 نقطة