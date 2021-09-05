شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 05-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 11071 نقطة، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 10970 نقطة كمستوى اول ثم 10800 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 11200 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,041 بينما مستوى المقاومة هو 11,102 نقطة