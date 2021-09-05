شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الماشية بالدمام.. احتكار «الوافدة» وأسعار مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مستهلكون إلى تشديد الرقابة على سوق المواشي في الدمام، لا سيما بعد سيطرة العمالة الوافدة على السوق، وتلاعبها في الأسعار، مستغلين عدم معرفة بعض الزبائن بأنواع الماشية، مشيرين إلى أن الأسعار ما زالت مرتفعة حتى بعد انقضاء موسم عيد الأضحى.

وقال بائعون وافدون في جولة لـ«اليوم» على السوق: إن السوق يعاني نقص بعض الخدمات، لا سيما الكهرباء، فضلا عن ارتفاع الإيجارات من قبل الشركة المسؤولة عن السوق.

وقال أحد الزبائن عبدالرحمن الشهري: إن أسعار المواشي في مدينة الدمام ما زالت مرتفعة إذ لا تختلف أسعارها عن موسم العيد الماضي، موضحا أن موسم العيد تختلف أحجام المواشي بالكيلو إذ تصل أسعار النعيمي إلى 1750 ريالا.

وطالب الشهري المسؤولين بتوحيد أسعار المواشي إذ ما زال التلاعب بين محتكري سوق المواشي من الأجانب في الأسعار فيما يجب تكثيف الرقابة عن طريق زيارة المسؤولين، خاصة مع انتشار التلاعب واحتكار الوافدين للمهنة.

وقال: «أحجام الذبائح تختلف حسب الوزن، فيما يجهل بعض الزبائن أحجامها ويقوم البائع بالتلاعب على الزبون، مشيرا إلى أن أحد الباعة باع لمستهلك ذبيحة بقيمة 1750 ريالا بينما لا يتعدى سعرها الـ1500 ريال، وبعدما انصرف الزبون أخبرته بأني لا أشتري بهذا السعر إذ إنها لا تساوي أكثر من 1500 ريال، ووافق بشرط ألا أخبر الزبون الذي اشترى قبلي».

وأضاف: إن أغلب الباعة من الوافدين ويتلاعبون بالأسعار فيما يؤجر السعوديون حظائرهم إلى الوافدة.

وفي نفس السياق، قال أحد المشترين من سوق المواشي بالدمام مخلد المطيري: إن أسعار المواشي متفاوتة، ولكن الذبائح التي تخص المناسبات ما زالت مرتفعة، إذ تصل أسعار النعيمي الهرفي إلى 1250 ريالا، فيما لا توجد مبررات لارتفاع الأسعار، لا سيما بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، مشيرا إلى أن أسعار الذبائح الصغيرة متوسطة ومعقولة.

وقال فرج الفدعاني «صاحب مواشٍ»: إن أسعار المواشي في الدمام تراجعت بعد عيد الأضحى بنسبة 10 %، إذ وصل أسعار النعيمي إلى 1300 ريال، مقارنة بـ2000 ريال في موسم العيد، مشيرا إلى أن سوق المواشي بالدمام ينقصه كهرباء، إذ إن الشركة التي تدير السوق لم تطالب بإدخالها، فضلا عن وجود حالات سرقة في الشهر الماضي.

وتابع: «إن أحد جيرانه من أصحاب المواشي تمت سرقة 23 رأسا من الماشية قبل عدة أشهر، بالإضافة إلى أن خدمات المسلخ محدودة ولا يوجد به عمال بشكل كافٍ لاستقبال الزبائن مما يسبب عزوفهم إلى مسالخ أخرى».

وأضاف: إن من ضمن المشكلات، التي تقابلهم ارتفاع إيجار الحظائر من قبل الشركة، التي تدير السوق، التي تزيد في الأسعار، إذ تبلغ الإيجارات نحو 6 آلاف ريال، وأسعار الإيجارات متفاوتة بحسب المساحة.

وقال عاطف آدم «صاحب مواشٍ»: إن أسعار المواشي في الدمام لا تختلف عن الأسواق بالمدن الأخرى، إذ تبدأ أسعار «النعيمي الصغيرة» من 1100 ريال، و«العربي» من 950 ريالا، و«النعيمي 6 أشهر» من 1250 ريالا، و«التيس العارضي» 850 ريالا، و«الحري» من 1100 ريال إلى 1250 ريالا.

وأضاف: إن سوق المواشي بالدمام يعاني عدم وجود كهرباء، فيما تعاني بعض المواشي الأمراضَ، بينما لا توجد خدمات قريبة من السوق، مشيرا إلى أن المبيعات انتعشت في الفترة الحالية.

وقال سليم حميد «صاحب مواشٍ»: إن «النعيمي» يشهد إقبالا من المستهلكين، فيما تتراوح أسعاره من 1150 إلى 1300 ريال، مشيرا إلى أن سوق الدمام لا توجد به خدمات تساعد البائعين، لا سيما الكهرباء.