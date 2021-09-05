شكرا لقرائتكم خبر عن مليارا ريال لإعادة تمويل «مساكن» بالتأمينات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - اتفاقيتها الثالثة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة ملياري ريال، بهدف إعادة تمويل محفظة برنامج «مساكن» الممول من قبل المؤسسة، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد النحاس.

وأوضحت الشركة، أن الاتفاقية تأتي امتدادا لاتفاقيتين سابقتين تم توقيعهما، ليصل إجمالي قيمة اتفاقيات إعادة التمويل بين الجانبين إلى 5 مليارات ريال، ضمن الشراكة الإستراتيجية لتعزيز سيولة التمويل العقاري السكني وتسهيل تملك الأسر السعودية بالاستفادة من برنامج مساكن الذي أطلقته «التأمينات الاجتماعية» عام 2007، وتحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- للوصول إلى نسبة تملك 70 % بحلول 2030.

وتأتي الاتفاقية تماشيا مع التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعمل مع القطاع الخاص على تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين في جميع مدن ومناطق المملكة، وبموجبها تقوم شركة دار التمليك بإدارة وتسويق برنامج مساكن لتوفير حلول تمويلية بصيغة المرابحة بتكلفة ثابتة لموظفي ومتقاعدي القطاعين العام والخاص بهدف زيادة نسبة تملك المساكن في المملكة.

وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس: «تفخر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تكون جزءا مهما ضمن نظام الإسكان في المملكة، ودفعنا دورنا البارز مرة أخرى إلى توسيع شراكتنا مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، حيث نتعاون معا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-، إذ ستعزز الاتفاقية تحقيق هذه الأهداف بتوفير حلول التملك للأسر السعودية».

من جانبه، بين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن الاتفاقية تعكس أهداف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في سوق الإسكان السعودي بتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع العديد من الجهات لتقديم حلول لإدارة المخاطر وتوفير سيولة أكبر في السوق، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في تحقيق مستهدفات الشركة لرفع نسبة تملك المساكن للأسر السعودية، وتعزيز زيادة المعروض من التمويل العقاري السكني وخفض تكلفة التمويل للأسر السعودية، إلى جانب توفير حلول تمويل أكثر ديناميكية لبناء قطاع تمويل عقاري سكني قوي في المملكة.