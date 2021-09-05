شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أهداف لمبادرة قدوة-تك لتمكين السيدات في المناطق البعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادة قدوة-تك، والتي تهدف إلى المساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات والنساء في محافظات مصر، خاصة المناطق البعيدة والنائية والمهمشة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الاهتمام بتمثيل السيدات من قطاع الاقتصاد غير الرسمي بقطاع الصناعات الحرفية والزراعية، وتحفيزهن على ريادة الأعمال وتعزيز قدراتهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية الرقمية، وتهدف مبادة قدوة-تك إلى:

1- المساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة المصرية وتعزيز الإدماج الرقمي للسيدات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة في المناطق النائية والمهمشة.

2- استثمار طاقات السيدات بطريقة إيجابية فاعلة واحداث تغيير اجتماعي إيجابي في المجتمعات المحلية.

3- توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين كفاءة عمل السيدات بقطاع الصناعات الحرفية والزراعية.

4- تطوير حزم تدريبية وتطبيقات إلكترونية تساهم في تنمية مهارات السيدات والفتيات واستدامة المعرفة وتبادلها بينهن.

5- إعداد كوادر من السيدات والفتيات في المناطق البعيدة والمهمشة والنائية، يتم اختيارهن وتزويدهن بالمهارات التكنولوجية المعاصرة وفقًا لمعايير محددة علميًا وفنيًا وعمريًا، ليصبحن رموزًا في مجتمعاتهن المحلية.

6- تقديم الدعم التقني والفني لتحفيز الكوادر من السيدات للعمل الحُر بقطاعات مختلفة تتميز بإمكانيات نمو اقتصادي بالاعتماد على الميزة التنافسية والاقتصاد المتنوع لكل محافظة.

7- تحفيز هذه الكوادر من أجل تأهيل فتيات أخريات في مجتمعهن والمساهمة في دخولهن سوق العمل الحُر.

8- ضم السيدات من قطاع الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من أجل تحقيق الشمول المالي.

9- خلق نموذج مجتمعي مستدام يساهم في خفض مُعدل البطالة وحل المشكلات الاقتصادية للأقران من السيدات في المجتمع المحلي، مما يساهم في دعم الوحدة الاجتماعية والانتماء بالعمل والإنتاج.