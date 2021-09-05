شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أهداف لمبادرة قدوة-تك لتمكين السيدات في المناطق البعيدة والان مع تفاصيل الخبر
1- المساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة المصرية وتعزيز الإدماج الرقمي للسيدات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة في المناطق النائية والمهمشة.
2- استثمار طاقات السيدات بطريقة إيجابية فاعلة واحداث تغيير اجتماعي إيجابي في المجتمعات المحلية.
3- توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين كفاءة عمل السيدات بقطاع الصناعات الحرفية والزراعية.
4- تطوير حزم تدريبية وتطبيقات إلكترونية تساهم في تنمية مهارات السيدات والفتيات واستدامة المعرفة وتبادلها بينهن.
5- إعداد كوادر من السيدات والفتيات في المناطق البعيدة والمهمشة والنائية، يتم اختيارهن وتزويدهن بالمهارات التكنولوجية المعاصرة وفقًا لمعايير محددة علميًا وفنيًا وعمريًا، ليصبحن رموزًا في مجتمعاتهن المحلية.
6- تقديم الدعم التقني والفني لتحفيز الكوادر من السيدات للعمل الحُر بقطاعات مختلفة تتميز بإمكانيات نمو اقتصادي بالاعتماد على الميزة التنافسية والاقتصاد المتنوع لكل محافظة.
7- تحفيز هذه الكوادر من أجل تأهيل فتيات أخريات في مجتمعهن والمساهمة في دخولهن سوق العمل الحُر.
8- ضم السيدات من قطاع الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من أجل تحقيق الشمول المالي.
9- خلق نموذج مجتمعي مستدام يساهم في خفض مُعدل البطالة وحل المشكلات الاقتصادية للأقران من السيدات في المجتمع المحلي، مما يساهم في دعم الوحدة الاجتماعية والانتماء بالعمل والإنتاج.