القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 4-9-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى ثبت عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع،وذلك نظرا لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية.

محمد يوسف

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