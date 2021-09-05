شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: قيمة محفظة مصر مع البنك الإسلامي للتنمية تخطت الـ 13مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

علقت وزير التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، على فوز مصر باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، وقالت إن مجموعة البنك للتنمية هي مجموعة كبيرة ومصر من أولى الدول التي أسست البنك، وهو له مجموعة من النشاط البنكي في الدول الأعضاء، وهناك مؤسسة خاصة بدعم القطاع الخاص وتأمين الاستثمار ودعم الصادرات وغيرهم لدعم عملية التنمية في الدول الأعضاء.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "مصر لديها محفظة كبيرة مع البنك الإسلامي للتنمية، وقيمتها أكثر من 13 مليار دولار، متنوعة في مجالات مختلفة وتم تنفيذ أكثر من 445 مشروع بالتعاون مع البنك، من بينهم 260 مشروع تم الانتهاء منهم في مجالات مختلفة فضلا عن التجارة والصادرات، والدعم الذي تحصل عليه مصر من تلك المؤسسات، يتم بما يتفق مع خطة ورؤية الدولة".

وقالت: "هناك مشروعات خاصة بدعم المشروعات ومجموعة من البرامج تتم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وبرامج خاصة بدعم تمثيل المرأة في الصناعة والتجارة الخارجية، وهناك مجموعة كبيرة من البرامج الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصكوك وتنويع مصادر التمويل".

وتابعت: "نحن اليوم في اجتماعات مجلس المحافظين، تحدثت عن التجربة المصرية، جعلتنا نتمكن من مساندة الاقتصاد، وجعلت الاقتصاد المصري أقوى وقادر على تحمل الصدمات والظروف الاستثنائية، ومصر حققت معدلات نمو إيجابية وانخفضت نسب البطالة والفقر".