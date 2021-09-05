شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات للحفاظ على باقة إنترنت الموبايل حتى لا ينفذ رصيدكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما يشتكى بعض المستخدمين من نفاذ باقة الإنترنت لاسيما الخاصة بالهاتف المحمول سريعا، سواء قبل موعد تجديدها أو خلال بضعة أيام من التجديد، وسط انتشار كثيف للتطبيقات التى يصعب التوقف عن استخدامها أو الاستغناء عن بعضها خاصة أثناء فترة الجائحة، وتعد أكثرها انتشارا تطبيقات التواصل الاجتماعى بكافة أنواعها والنقل التشاركي والألعاب الإلكترونية وتوصيل الطلبات والتجارة الإلكترونية والبث المباشر واجتماعات الفيديو وغيرها، وهو ما يستلزم معه اتخاذ خطوات بسيطة للتوفير فى استهلاك الباقة.

ويقدم الخليج 365 أبرز 10 خطوات لتوفير باقة الإنترنت:

1- النقر على الإعدادات ثم الاتصال والمشاركة ثم استخدام البيانات لمعرفة كم البيانات التى يستهلكها كل تطبيق.

2- تقييد البيانات فى الخلفية لوقف استنزاف الباقة فى الأوقات التى لا يكون بها الهاتف قيد الاستخدام.

ويتم ذلك من خلال النقر على التطبيق الذى يستخدم جزءا كبيرا من البيانات، ثم النقر على "بيانات الخلفية" وإغلاقها.

3- يمكن متابعة استهلاكك من البيانات عبر تطبيق الشبكة مشغلة الخدمة.

4- إغلاق بيانات الهاتف وعدم استخدامها إلا فى حالة الضرورة والاستعاضة عنها بخدمة "الواى فاى" حال تواجدك فى المنزل أو فى بعض الأماكن التى يتوافر بها الخدمة لتوفير باقة الإنترنت.

5- التأكد من إغلاق بيانات الهاتف قبل الذهاب إلى النوم حتى لا تستهلك التطبيقات الموجودة على الموبايل من الباقة.

6- ضبط استهلاك البيانات على متصفح جوجل كروم من خلال الإعدادات، كذلك ضغط الملفات التى يتم تحميلها ما يوفر فى استهلاك قدر كبير من البيانات.

7- وقف تشغيل مقاطع الإنترنت بشكل تلقائى والسماح بتشغيلها عند توافر شبكة "واى فاى".

8- وقف تحديث التطبيقات بصفة عامة إلا في وجود شبكة "الواي فاي" وهو أمر متوفر فى جميع الأجهزة.

9-استخدام جودة أقل لمشاهدة الفيديوهات لوقف استنزاف الباقة، ويتم ذلك يدويا عبر ايقاف الفيديو في بدايته والضغط علي علامة "الترس" أسفل مشغل الفيديو لتختار الجودة المناسبة لشاشتك.

10- يمكن للمستخدم تحديد استخدام الإنترنت بهاتفه، عبر الدخول على الإعدادات واختيار خدمة الحد من استخدام البيانات، عند الوصول لنسبة معينة من استهلاك باقة الإنترنت.