شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن زراعة القطن قصير التيلة شرق العوينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت زراعات القطن قصير التيلة شرق العوينات، نتائج مبشرة حتى الآن اعتمادا على مستوى تفتيح اللوز، خاصة تجربة وزارة قطاع الأعمال العام، فى الوقت الذي كشفت مصادر أن تجربة زراعة الاقطان القصيرة الأخرى بتوشكى وجنوب الوادى، تأثرت بالعوامل الجوية وارتفاع درجة الحرارة، مما أدى إلى انخفاض إنتاجية 8 أفدنة، التى يشرف عليها معهد القطن.. تعرف على كافة التفاصيل:

بدأت التجربة الموسم الماضى بزراعة نحو 250 فدان الموسم الماضى شرق العوينات بالتعاون بين العديد من الوزارات والجهات الرسمية.

تجربة العام الماضى حققت نجاحا في بعض الزراعات، التي بلغت انتاجيتها 9.3 قنطار للفدان في حين وقعت بعض الأخطاء لم تحقق المستهدف.

تم تنفيذ تجربة زراعة 500 فدان تم استبعاد 250 منها تخص وزارة قطاع الاعمال العام وبعض الجهات، كما تم تنفيذ تجربتين تخص معهد القطن إحدهما في شركة جنوب الوادى والأخرى في توشكى بمساحة 8 أفدنة .

حتى الآن فإن نتائج تجربة قطاع الأعمال العام مبشرة ومن المتوقع ارتفاع متوسط الإنتاجية عن العام الماضى وارتفاع بعض الزراعات لنحو 12 قنطار للفدان.

خلال أسبوع سيتم الإعلان عن تجربة قطاع الأعمال ولا سيما بعد حصاد بعض المساحات يدويا لتقييمها وكذلك تجربة معهد القطن .