شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار الذهب خلال سبتمبر 2021.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم برنامج أسواق المذاع على تلفزيون الخليج 365 والذى يقدمه الزميل إسلام سعيد، توقعات أسعار الذهب فى البورصات العالمية خلا لشهر سبتمبر الجارى على مستوى البورصات العالمية، وكذلك توقعات حركة السوق فى السوق المصري.

ووفق حركة سوق الذهب فإن أقصى سعر يمكن تسجيله خلال الشهر الجارى هو 1854 أو 1860 دولار بحسب القناة السعرية التى تتحرك فيها أونصة الذهب، وذلك مع مراعاة الأحداث الاقتصادية المتغيرة والمتتابعة التى من شأنها التأثير فى حركة سعر المعدن النفيس، على أن يكون أقل سعر لأونصة الذهب 1780 دولار.

وبالنسبة لسوق الذهب فى مصر فإن هناك قناة سعرية سيتحرك فيها الذهب عيار 21 خلال هذا الشهر وفق التغيرات العالمية، ليتراوح السعر بين 780 إلى 810 جنيهات للجرام.