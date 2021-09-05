شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى: منتدى التعاون الدولي يركز على تحفيز مشاركة القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 4-9-2021 أخبار الاقتصاد المصرى من أهمها تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في التنمية، وسبل دعمها، وكذلك الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تشهد فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، الذي تطلقه وزارة التعاون الدولي، يومي 8 و9 سبتمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في التنمية، وسبل دعمها، وكذلك الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومواكبة الاهتمام العالمي بالعمل المناخي، في ظل المخاطر التي تُمثلها التغيرات المناخية على الدول والمواطنين.

ومن بين فعاليات المنتدى التي تُعقد خلال اليوم الأول، جلستان حواريتان، تحت عنوان «تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويل الإنمائي»، سبل تشجيع وتحفيز استثمارات وموارد القطاع الخاص وكيفية توجيهها نحو التنمية من خلال الشراكات الدولية للإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بينما تناقش الجلسة الأخرى "التحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية" سبل التحول للاقتصاد الأخضر.

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ 177 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق لمخالفات تغيير النشاط وعدم وجود رخصة تشغيل، كما تم إزالة 10 مخالفات بناء بالتجمع الثالث، تم إقامتها بعد صدور قانون التصالح، وذلك بحملات مكبرة بالمناطق المختلفة بالمدينة، مؤكداً أن تلك الحملات سوف تتبعها عدة حملات مكثفة بشكل شبه يومى، بجانب عمل حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة.

من جانبها، أكدت المهندسة مروة حسين، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الأول، أنه تم تنفيذ 85 قرارغلق وتشميع ورفع عداد بالمجاورة الرابعة وعمارت البنفسج، وذلك بمشاركة الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير.

شهد اليوم الأول لزيارة وفد وزارة المالية إلى دولة أوزبكستان نشاطًا موسعًا، على هامش المشاركة فى الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي بأوزبكستان الذي بدأ أمس الجمعة، ويستمر اليوم السبت، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولى، وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، وممثلى قطاع الأعمال والمجتمع المدنى؛ لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة؛ من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

وعقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على هامش مشاركته في الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الإسلامى بأوزبكستان، أربعة لقاءات ثنائية مع نظرائه بأوزبكستان والسعودية والكويت والسودان؛ ترسيخًا لعلاقات التعاون الثنائى المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى؛ بما يُسهم فى تبادل الخبرات حول سبل مكافحة فيروس «كورونا»، واحتواء التداعيات السلبية للجائحة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال عام 2020 لتسجل 164.8 مليون دولار مقابل 93 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 77.2%.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية لقبرص 153.9 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 47.8 مليون دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 222 %، بينما بلغت قيمة الوارادات المصرية من قبرص 10.9 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 45.2 مليون دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 75.9%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020 / 2021 مسجلة 57.5 مليون دولار مقابل 9.2 مليون دولار خلال نفس القترة من عام 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 525%