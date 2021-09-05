الاقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 4-9-2021

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 4-9-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة، ليسجل فى البنك 18.49جنيه للشراء، و18.65 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.48جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.53جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.53 جنيه للشراء.

 

18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.49 جنيه للشراء.

 

18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.49 جنيه للشراء.

 

18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.48 جنيه للشراء.

 

18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.52 جنيه للشراء.

 

18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.52 جنيه للشراء.

 

18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.54 جنيه للشراء.

 

18.65 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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