شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن يتراوح بين 14300 - 14700 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار مواد البناء في السوق اليوم السبت 4-9-2021، حيث استقرت جميع المواد وفقا للأسعار الرسمية، وتراوحت أسعار الحديد بين 14200- 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع وتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

بالنسبة لأسعار الأسمنت الأسود فتتراوح بين 880 - 1100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، واستقر سعر الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.

واستقرت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، واستقرت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700.جنيه للطن سعر المستهلك، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.