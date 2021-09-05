شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات الجملة اليوم السبت البامية تتراوح بين 5-9 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار الخضروات اليوم السبت 4-9-2021 بسوق الجملة ب6 أكتوبر، أسعار الطماطم تتراوح بين 2.5-5.25 جنيها للكيلو، و سعر كيلو الكوسة بين 3-6 جنيها للكيلو، أسعار الخيار البلدى تراوحت بين 2.5-5 جنيها، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البامية بين 5-9 جنيها للكيلو أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيل، أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيها للكيلو ، الفاصوليا الخضراء 10-25، أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيها الكيلو،أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الليمون 4-7 جنيها للكيلو ،أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو ، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.