شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف القومى للحضارة المصرية يواصل فعاليات التدريب الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان NMEC Summer School، يواصل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فاعليات التدريب الصيفى الذى ينظمه لطلاب وخريجى كليات الآثار بأقسامها المختلفة (آثار مصرية / اسلامية / ترميم).

وأوضح د. أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن تنظيم المتحف لهذا البرنامج التدريبي يأتي انطلاقا من الدور الذي تلعبه المتاحف باعتبارها مؤسسات ثقافية وتعليمية وبحثية وليست أماكن لعرض القطع والمقتنيات الأثرية فقط، مشيرًا إلى أهمية تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية والتي تتيح الفرصة للطلاب للتدريب العملي والاحتكاك ببيئة العمل، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في اكسابهم خبرات تسهم في خلق جيلا جديدا من الكوادر الشابة القادرة على العمل في الحقل الأثري في المستقبل.

ومن جانبها أضافت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن البرنامج التدريبي يتضمن سلسلة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، تنوعت موضوعاتها لتغطي معظم الجوانب ذات الصلة بمجال الآثار والترميم من بينها بحوث الحمض النووي، استخدام كربون 14، دراسة البقايا الآدمية وطرق التعرف عليها، أعمال التوثيق والتسجيل الرقمي ودورها الهام في الحفاظ على القطع الآثرية، أساليب علاج وحفظ المخطوطات سواء المصنوعة من الورق أو البردي والطرق المختلفة لعلاج وصيانة الجلود والسلال والطرق المثلى لتخزينها و عرضها، كما اشتمل البرنامج على زيارة ميدانية للمعامل المختلفة بالمتحف.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي سيستمر حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.