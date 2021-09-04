شكرا لقرائتكم خبر إطلاق خدمة «السوق العقاري» لبيع وشراء الوحدات السكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح البرنامج أمس، أن خدمة «السوق العقاري» تأتي ضمن الخدمات التي يوفرها «سكني» لإتاحة الخيارات السكنية المتنوعة وتحسين تجربة الأسر السعودية لتملك المسكن الملائم، وفق حاجاتهم ورغباتهم ضمن إجراءات الكترونية سهلة وميسرة، وبمواصفات وجودة عالية وسعر مناسب بالشراكة مع المطورين والوسطاء العقاريين والملاك، كما تأتي امتدادا للحلول والتسهيلات الرقمية النوعية التي يحرص البرنامج على توفيرها، لإيجاد منصة شاملة ووجهة أولى ومتكاملة للخدمات الإسكانية في المملكة، ويمكن الاطلاع على ما تتضمنه خدمة «السوق العقاري» من خيارات عبر تطبيق سكني على الهواتف الذكية.
ويقدم تطبيق وموقع سكني عددا من الخدمات الالكترونية المتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق فوريا، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية ومعرفة مزاياها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي، إلى جانب «التمويل الالكتروني»، و«المقاول المعتمد»، و«الخرائط التفاعلية»، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية.
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