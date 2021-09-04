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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حثت على استخدام الإضاءة الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة (المستوى الأخضر) كونها الأكثر توفيرا للطاقة الكهربائية والأطول عمرا. وقالت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) إنه يجب اتباع بعض الإرشادات في استهلاك الإنارة سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات بسيطة تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.



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