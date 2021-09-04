البنك المركزي

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وتأتي القمة؛ لبحث سبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي، والاستفادة من خدماته، واعتماد التقنية وضمان الاستدامة؛ من أجل دفع عجلة النمو، وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع.
وأوضح مجلس الخدمات المالية الإسلامية في بيان له، أنه سيتم خلال هذه القمة استعراض الآثار السياسية الناشئة عن التحول الرقمي السريع، إضافة إلى تسليط الضوء على الجهود المطلوب بذلها في المستقبل؛ لتعزيز المرونة، وتحقيق الاستقرار في مجال خدمات التمويل الإسلامي، إضافة إلى مناقشة مواضيع عدة يأتي في مقدمتها؛ التحول الرقمي في الخدمات المالية الإسلامية.
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