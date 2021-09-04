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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد ورشة عمل افتراضية بحضور مشرفي مكتب توظيف الخريجين في كل من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الجوف وجامعة المجمعة وجامعة الأمير محمد بن فهد وجامعة فهد بن سلطان، بهدف إطلاعهم على برامج ومبادرات الصندوق لدعم التوظيف، وتمكين خريجي وخريجات الجامعات من الاستفادة من تلك البرامج وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل. واستعرض صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المحفزات والممكنات التي يقدمها لمكتب التوظيف في الجامعات ولمنسوبيها، عبر بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سبل)، ومنصة التدريب الالكترونية (دروب)، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.



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