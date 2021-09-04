شكرا لقرائتكم خبر 18.7 ألف قرض تمويل سكني في يوليو بقيمة 8.6 مليارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال يوليو الماضي 18.7 ألف عقد بقيمة 8.6 مليارات ريال، فيما تجاوز إجمالي العقود خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 171 ألف عقد بقيمة 87.7 مليار ريال، وذلك بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما».

وسجلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة من يناير حتى يوليو 2021 نموا سنويا تجاوز %8 ونحو %20 في التمويل مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي الذي سجل 158 ألف عقد بقيمة 73.2 مليار ريال.

وحققت عقود التمويل السكني الجديدة نموا خلال يوليو 2021 تجاوز %5 مقارنة بيونيو الماضي الذي سجل 17.7 ألف عقد، فيما ارتفع التمويل المقدم من جميع المصارف وشركات التمويل العقاري على أساس شهري بنحو %12 مقارنة بيونيو 2021 الذي سجل 7.7 مليارات ريال.

وأشارت النشرة إلى أن التمويل العقاري للفلل السكنية خلال يوليو بلغ %78 من إجمالي التمويل بقيمة 6.7 مليارات ريال، والشقق السكنية نحو %18 بنحو 1.5 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 348 مليون ريال بنسبة %4 من التمويل ليوليو.

يذكر أن عام 2020 سجل نموا قياسيا يساوي إجمالي ما قدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود بما يتجاوز 295 ألف عقد بقيمة 140.7 مليار ريال، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قدم في 2018 بنحو 179 ألف عقد بقيمة 79.1 مليار ريال.