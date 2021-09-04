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وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الملتقى الذي ينطلق اليوم وغدا (5 إلى 6 سبتمبر)، يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الصكوك السيادية، نظرا لحداثة التجربة فيها ولكثرة الأسئلة والاستفسارات التشريعية حولها، وكذلك التعرف على التجارب الدولية في هذا الشأن وكيفية الاستفادة منها.
وأشار البيان إلى أن الملتقى يتضمن عدة محاور منها: قراءة في قوانين الصكوك السيادية، والصكوك السيادية وأثرها في التنمية الاقتصادية خاصة في ظل الجوائح والأزمات، والقواعد والمعايير الخاصة بتقويم حق الانتفاع أو تأجير الأصول في إصدار الصكوك السيادية، ونماذج لإصدارات الصكوك السيادية في البلدان العربية والدولية.
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