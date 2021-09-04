تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن أسعار الذهب استقرت خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 792 جنيهًا، هو سعر أمس.

وأضاف نجيب أن سعر الجرام من الذهب عيار 18 سجل نحو 678 جنيهًا، وعيار 24 نحو 904 جنيهات، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6328 جنيهًا.

وعالمياً، قفزت أسعار الذهب العالمية بنسبة 1% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، فقد بلغت أسعار أوقية الذهب 1827.7 دولار بارتفاع قدره 18 دولارًا.