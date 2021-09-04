شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 4 – 9 – 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 سبتمبر، ارتفاعا طفيفا بقيمة 2 جنيه فقط على خلفية حركة سعر الذهب على المستوى العالمي، بعد إغلاق السوق على ارتفاع إلى مستويات 1827 دولارا.

أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 24 سجل 904 جنيهات، وعيار 21 سجل 792 جنيها، وعيار 18 سجل 678 جنيها، الجنيه الذهب 6336 جنيها، أونصة الذهب 1827 دولارا.

وكانت الأسهم الأوروبية تراجعت بفعل بيانات التوظيف الأميركية التي اشارت إلى تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد في العالم، فيما كانت أسهم التجزئة والسفر ذات الانكشاف على الأسواق الأميركية الأكثر تضررا، في حين ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة والذهب.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، مسجلا أكبر انخفاض له في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي خلق في أغسطس أقل عدد وظائف في سبعة أشهر، كما هوت أسهم عالمية بعد البيانات، وكانت أسهم التجزئة من بين الأسوأ أداء إذ انخفضت 0.9%.