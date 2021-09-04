شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار المانجو بأسواق الجملة اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار المانجو في سوق الجملة بـ6 أكتوبر وفقا للأسعار الرسمية المعلنة اليوم السبت 4-9-2021.

وقال حسن الفيومي تاجر بالسوق، إن أسعار الفواكه الموسم الحالي مرتفعة بعض الشئ، وذلك بسبب التقلبات الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال العامين الماضيين، موضحا أن أسعار المانجو مرتفعة هذا العام حيث سجلت المانجو بلدى 9-15 جنيها للكيلو، مانجو عويس 25-35 جنيها، مانجو هندى 15-35 جنيها، مانجو تيمور 20-40 جنيها، مانجو زبدية 14-20 جنيها.

وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المانجو فونس 15-35 جنيها، مانجو فص 20-50 جنيها، مانجو دبشة 9-15 جنيها، مانجو صديقة 17-27 جنيها، مانجو جولك 8-18 جنيها، مانجو سكري 15-21 جنيها، مانجو بيض العجل 9-15 جنيها، مانجو سنارة 9-15 جنيها، مانجو فجر كلان 12-18 جنيها، مانجو تومي 12-18 جنيها.