شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكيلو يتراوح بين 140-160 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 4-9-2021، وفقا لما أعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حسن غازي صاحب محل جزارة إن أسعار اللحوم الكندوز البلدى تتراوح بين 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو.

وأشار غازي إلى أن أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .