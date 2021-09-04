شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 27-29 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار الدواجن استقرارها محليا خلال الفترة الحالية، وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بالمزارع المصرية، بحسب ما أكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت الدواجن البيضاء اليوم السبت 4-8-2021 بين 23-24 جنيها للكيلو في المزرعة، و سعر الكيلو للمستهلك بين 27-29 جنيها للكيلو،والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 44 جنيه، أسعار الأمهات 20 جنيها في المزرعة، و أسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

بيتنا تراوحت أسعار البيض المزارع بين 36-37 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح السعر للمستهلك 40-42 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 38-39 جنيها في المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها.