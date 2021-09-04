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شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان": تنفيذ 177 قرار غلق ورفع عدادات مرافق وإزالة 10 مخالفات بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
من جانبها، أكدت المهندسة مروة حسين، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الأول، أنه تم تنفيذ 85 قرارغلق وتشميع ورفع عداد بالمجاورة الرابعة وعمارت البنفسج، وذلك بمشاركة الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير.
وفى ذات السياق، صرحت المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، بأنه تم تنفيذ 35 قرار غلق وتشميع بالتجمع الثالث، لمخالفة تغيير النشاط وعدم وجود رخص تشغيل، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ القرارات بحضور معاون رئيس الجهاز ومدير عام إدارة التنمية ومدير إدارة الأمن بالتجمع الثالث، وبالتعاون مع شرطة التعمير.
وأشار المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، إلى أنه تم تنفيذ 41 قرار غلق وتشميع و9 قرارات رفع عدادات، بالأحياء الأول والثاني والنرجس، كما تم سحب واسترداد وحدة سكنية مخالفة بالحي الثالث، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.
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