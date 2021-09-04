شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع بختام جلسات الأسبوع.. وعيار 21 بـ 792 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع بختام جلسات الأسبوع، مع إغلاق البورصات العالمية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، حيث شهد الذهب ارتفاع لمستويات 1827 دولار عالميًا، الأمر الذي تسبب في صعود سعر الذهب بالسوق المصري لمستويات 792 جنيها للجرام بدون إضافة سعر المصنعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 سجل 904 جنيهات.

عيار 21 سجل 792 جنيها.

عيار 18 سجل 678 جنيها.

الجنيه الذهب 6336 جنيها.

أونصة الذهب 1827 دولارا.

وكان الذهب ارتفع بنحو 1% إلى أعلى مستوياته في شهرين ونصف أمس الجمعة 3 سبتمبر، حيث أدى نمو الوظائف الأميركية بوتيرة أبطأ من المتوقع في أغسطس إلى دفع الدولار للانخفاض، مما يلقي بظلال من الشك على الجدول الزمني لتقليص الفدرالي مشترياته من الأصول.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.92% إلى 1,826 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو عند 1833.80 دولار، ليحقق مكاسب أسبوعية رابعة على التوالي.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.02% إلى 1830 دولارا.

جاء نمو الوظائف في الولايات المتحدة أقل بكثير من التوقعات في أغسطس وسط قفزة في إصابات كورونا، وتراجع مؤشر الدولار بعد وقت قصير من صدور التقرير، مما عزز جاذبية الذهب لمن يحملون عملات أخرى.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم، إنه إذا استمر نمو الوظائف، فقد يبدأ الفدرالي في خفض مشتريات الأصول هذا العام، لكنه سيظل حذرًا بشأن رفع أسعار الفائدة.

وينظر بعض المستثمرين إلى الذهب على أنه تحوط ضد ارتفاع التضخم الذي قد يتبع إجراءات التحفيز، في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد.وسيتحول تركيز السوق إلى اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة خلال الشهر الحالي.