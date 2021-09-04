شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 40 شحنة غاز مسال من إدكو حتي نهاية أغسطس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن تصدير حوالي 40 شحنة غاز مسال من مصنع إدكو للإسالة، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية شهر أغسطس 2021.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفترة القادمة ستشهد تصدير عدد من الشحنات .

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعى، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

وكانت دراسة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك"، قد كشفت أن النمو الأكبر فى حجم صادرات الدول العربية جاءت من مصر خلال الربع الثاني من عام 2021، والتى قامت بتصدير نحو 1.4 مليون طن، وأشارت الدراسة أن هذا النمو فى الصادرات يعود إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة فى دمياط، البالغ طاقته الإنتاجية نحو 5 مليون طن / السنة، بعد توقف دام لنحو 8 سنوات، وتصدير أول شحنة في شهر فبراير مطلع العام الجاري 2021 ، بجانب استمرار تشغيل مجمع " إدكو " الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن / السنة .