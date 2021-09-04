الاقتصاد

الإحصاء يرصد تطور تراجع معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاما

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القاهرة - سامية سيد - سجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور معدلات الفقر في مصر منذ عام 1999/2000 وحتى عام 2019/2020، والتي تراجعت إلى 29.7% عام 2019/2020، لأول مرة منذ 20 عاما.

 

وينشر ”الخليج 365” بالإنفوجراف بيانات جهاز الإحصاء لمعدلات الفقر وفقا لما يلي:

 


تطوير نسبة الفقر في مصر

 

 

وحققت مؤشرات الفقر تراجعا ملحوظا خلال مؤشرات بحث الدخل والإنفاق لعام 2019/2020، حيث تراجع معدل الفقر إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في عام 2017/2018) وذلك لأول مرة منذ عام 1999، حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73%، يليه ريف الوجه القبلي بنسبة 3.79%.

 

ورصدت تفاصيل بحث الدخل والإنفاق تراجع معدلات الفقر المدقع في مصر إلى 4.5% عن عامي 2017/2018 و2015 لتقترب من النسبة المسجلة في عام 2012/2013.

 

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MO Nasa

MO Nasa

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