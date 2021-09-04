شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء يرصد تطور تراجع معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور معدلات الفقر في مصر منذ عام 1999/2000 وحتى عام 2019/2020، والتي تراجعت إلى 29.7% عام 2019/2020، لأول مرة منذ 20 عاما.

وينشر ”الخليج 365” بالإنفوجراف بيانات جهاز الإحصاء لمعدلات الفقر وفقا لما يلي:



تطوير نسبة الفقر في مصر

وحققت مؤشرات الفقر تراجعا ملحوظا خلال مؤشرات بحث الدخل والإنفاق لعام 2019/2020، حيث تراجع معدل الفقر إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في عام 2017/2018) وذلك لأول مرة منذ عام 1999، حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73%، يليه ريف الوجه القبلي بنسبة 3.79%.

ورصدت تفاصيل بحث الدخل والإنفاق تراجع معدلات الفقر المدقع في مصر إلى 4.5% عن عامي 2017/2018 و2015 لتقترب من النسبة المسجلة في عام 2012/2013.