شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات جميع الأدوات المدرسية من الخارج.. واستقرار الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
أضاف "أبو جبل"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن السوق به فائض ومخزون من جميع أنواع الأدوات المكتبية والخاصة بالمدارس متوفر وبكميات تلبي احتياجات السوق المحلى، إضافة إلي عدم وضوح الرؤية في شكل الدراسة وهل ستكون أونلاين بسبب المخاوف من فيروس كورونا، موضحا ان كل هذه العوامل أدت إلى تراجع الاستيراد من الأدوات المدرسية.
وأشار "أبو جبل"، إلى أن الإقبال على الأدوات المدرسية مازال منخفض جدا ويكاد يكون أقل من المتوسط وأقرب إلى الضعيف، متوقعا أن يشهد السوق اقبالا اكبر خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.
وأضاف رئيس الشعبة العامة للادوات المكتبية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن في حالة إقامة معارض أهلا مدارس هذا العام سيكون هناك اقبالا اكثر على الأدوات المدرسية وذلك لزيادة العروض المقدمة من التجار المشاركين في المعرض حيث سيكون هناك تخفيضات تصل إلى 30٪ فأكثر وذلك بالاتفاق مع وزارة التضامن.