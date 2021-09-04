شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مراكز تجميع الأقطان الجديدة بالصعيد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ وتطبيق الآلية الجديدة لتداول الأقطان، في إطار تطبيق النظام الجديد لتداول الأقطان بكافة محافظات الجمهورية للموسم 2021/2022.

وفتحت الوزارة، مراكز تجميع الأقطان بالوجه القبلي ضمن منظومة التداول الجديدة، عددها 21 مركزًا في 5 محافظات، وذلك فى سبيل تحسين وتنظيم عملية تجارة وبيع الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها مع تحقيق صالح المزارعين، تعرف على التفاصيل:

1- فتحت مراكز تجميع الأقطان بمحافظات الوجه القبلي أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين.

2- تتولى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ، تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول.

3- يبلغ عدد المراكز 21 مركزًا موزعة على خمس محافظات وفقا للمساحات المزروعة بالقطن.

4- تضم محافطة الفيوم (10 مراكز)، وبني سويف (7 مراكز)، والمنيا (عدد 1 مركز) وأسيوط (عدد 2 مركز)، وسوهاج (عدد 1 مركز) .

5- يجري العمل بالمراكز طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا.

6- يتم استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء والبيع عن طريق المزاد .

7- يحصل المزارع على 70% مستحقاته المالية في اليوم التالي لإجراء المزاد، وال30% المتبقية خلال أسبوع بعد الفرز وتحديد معدل التصافي والرتب.