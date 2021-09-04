شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. عليك استخدام الكود الموحد #155* لإلغاء اشتراكك بخدمات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، نهاية العام الماضى أزمة الاشتراك بخدمات ترفيهية دون علم لعملاء المحمول، عقب ارتفاع شكاوى العملاء من اشتراكهم فى خدمات والعاب دون علمهم وبالتالى خصمها من رصيد الكارت أو إضافتها على الفواتير دون وجه حق، وسط تأكيد من جانب الشركات فى الكثير من الشكاوى بأن العميل اشترك بالفعل فى هذه الخدمات الترفيهية وهو ما استدعى لتدخل الجهاز لحسم الأمر، عبر إتاحة كود مجانى #155* لمعرفة ما اذا كان العميل مشترك بأى خدمة ويريد إلغائها اذا رغب فى ذلك.

وأطلق الجهاز الكود المختصر المجانى للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والتى تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومى أو شهرى كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية.

ويأتى هذا الإجراء بعد أن تم رصد شكاوى المستخدمين المتعلقة بهذه النوعية من الخدمات والتى تتضمن الاشتراك بدون علم وارتفاع تكلفة هذه الخدمات على المستخدمين، مما دعا الجهاز لإطلاق كود مختصر موحد بحيث يستطيع المستخدم التابع لأى شبكة محمول استخدامه مجاناً وذلك للاستعلام عن الخدمات الترفيهية التى تم الاشتراك بها إن وجدت، وكذلك إلغائها إذا رغب فى ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل الغاء كل خدمة من الخدمات على حده.

وبلغ العدد الإجمالي لمرات استخدام الكود منذ إطلاق الخدمة في أول يناير 5.5 مليون استعلام/ الغاء خلال الربع الأول من العام.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الجهاز الدائم على حماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لشكواهم وتمكينهم من اختيار أنسب الخدمات ومقدميها بكل شفافية وتيسير الإجراءات والتعاملات الخاصة بها.

ووفقا لتقرير الشكاوى الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات خلال النصف الأول من عام 2021، كشف الجهاز عن رد مبلغ 2 مليون جنيه إلى المستخدمين بعد أن تحقق الجهاز من شكواهم تجاه مقدمي الخدمة.

جاء توزيع نسبة المبالغ التي تم ردها وفقًا لنوع الشكوى 68% مكالمات محمول (فاتورة/رصيد)، وبنسبة 19% مطالبات غير صحيحة، وبنسبة 9% اشتراك بخدمات دون رغبة المستخدم، وبنسبة 4% للتجوال.

وجاءت نسبة المبالغ التى تم ردها وفقًا للمشغلين بنسبة 65% لشركة أورانج و23% لشركة فودافون و10% لشركة اتصالات و2% لشركة وى.

كشف التقرير الشهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 100.97 مليون سجل بنهاية أبريل 2021، بمعدل انتشار بلغ 98.57% مقارنة بنحو 99.82 مليون اشتراك في مارس 2021 و96.53 مليون اشتراك في أبريل 2020