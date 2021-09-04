شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض لكن "ناسداك" يحقق مستوى قياسياً جديداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة عقب صدور تقرير الوظائف الشهري، لكن "ناسداك" تمكن من استئناف مسيرته الصاعدة وصولا إلى تحقيق مستويات قياسية جديدة.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية في بيان عن أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 235 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 720 ألف وظيفة.



وانخفض معدل البطالة إلى 5.2% في الشهر الماضي موافقاً التوقعات، وذلك بعد تسجيل القراءة 5.4% في يوليو/تموز.



ويرى مراقبون أن تقرير الوظائف المخيب للآمال ربما يثير عدم اليقين في الأسواق بشأن خطوة الاحتياطي الفيدرالي المحتملة بشأن تقليص حجم مشتريات الأصول ربما قبل نهاية العام الجاري.



وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات أيضاً تسجيل مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي القراءة 61.7 نقطة من 64.1 نقطة في أغسطس/آب في حين توقع محللون القراءة 61.9 نقطة.



وفي سوق النفط، تراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1% أو ما يعادل 70 سنتا وأغلق الخام عند 69.29 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.6% أو ما يعادل 42 سنتا وأغلق الخام عند 72.61 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%.



وفي ختام التداولات، تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 74 نقطة) إلى 35369 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2% وبلغ أعلى مستوى عند 35422 نقطة وأقل مستوى عند 35269 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 1.5 نقطة) إلى 4535 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 4541 نقطة وأقل مستوى عند 4521 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 15363 نقطة، وحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 15375 نقطة وأقل مستوى عند 15283 نقطة.