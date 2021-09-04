شكرا لقرائتكم خبر عن "أمازون" تخصص مكافآت لموظفيها المتلزمين بمواعيد عملهم في بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن فرع شركة "أمازون دوت كوم" في بريطانيا تخصيص مكافأة مالية لموظفي الشركة الذين يلتزمون بمواعيد عملهم.



وذكرت الشركة الأمريكية في بريطانيا أنها تعرض مكافأة إسبوعية بقيمة 50 جنيه إسترليني (أي ما يناهز 70 دولاراً) للموظف الذي يحضر إلى عمله في الموعد المحدد، ولكن ذلك مقتصر على بعض أماكن عمل الشركة في بريطانيا.



وأضافت "أمازون" في بيان رسمي اطلعت عليه شبكة "بي بي سي" أت المكافأة سوف يحصل عليها الموظفون الذين تبلغ نسبة حضورهم 100% لكن مع استثناء الوقت المهدر بسبب مرض مرتبط بإعاقة أو بسبب إصابة بفيروس كورونا.



وفي ذات السياق، أعلنت "أمازون" للتجارة الإلكترونية في الأسبوع الماضي عن مكافأة بقيمة ألف جنيه إسترليني تخصص لعمال مستودعات الشركة الجدد في المملكة المتحدة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه بريطانيا ارتفاعا في عدد الوظائف الشاغرة نحو مستوى قياسي بلغ 953 ألفا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من يوليو/تموز الماضي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 0.4% وأغلق جلسة الجمعة عند 3478.1 دولار.