شكرا لقرائتكم خبر عن مالكة "واتساب" تعلن وقف خدمات التطبيق على 43 جوالاً بداية من نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" بأن خدمات هذا التطبيق لن تكون متوفرة لبعض الجوالات بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.



ويخطط تطبيق "واتساب" – الذي اشترته الشركة الأمريكية عام 2014 – وقف خدماته بشكل نهائي على 43 جوالا بداية من الشهر بعد القادم، حيث أنه بداية من هذا التاريخ، سيتوقف دعم هذه الأجهزة من التطبيق.



وذكرت مصادر مطلعة لموقع "ذا ستار" المعني بأخبار التكنولوجيا أن جميع الجوالات العاملة بنظام التشغيل "أندرويد 4.04" أو أنظمة التشغيل الأقدم منه وأيضا الجوالات العاملة بنظام التشغيل "آي أو إس 9" أو تلك الأنظمة الأقدم منه لن تتمكن من استخدام تطبيق "واتساب" بداية من نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام.



ومن بين الجوالات التي لن تقدر على دعم "واتساب" "جالاكسي إس 3 ميني" و"جالاكسي تريند لايت" و"زد تي آي جراند إس فليكس" و"آيفون 6 إس" و"آيفون 6 إس بلس".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 0.2% وأغلق جلسة الجمعة عند 376.2 دولار.