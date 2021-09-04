شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يغلق على ارتفاع طفيف مع متابعة المميزات الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تويتر" خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو طفيف في ظل المتابعة اللصيقة من جانب المستثمرين للميزات الجديدة التي تختبرها شركة التغريدات الأمريكية.



وكشفت "تويتر" في بيان رسمي عن أنها بصدد تجربة بعض المميزات الجديدة التي تمنح المستخدمين تحكما أكبر في تغريداتهم وفي الأشخاص والمتابعين الذين بإمكانهم مشاهدة تلك التغريدات الأمر الذي يعني المزيد من الخصوصية.



ومن بين المميزات الجديدة التي تختبرها الشركة وجود أداة لتحويل التغريدات القديمة إلى ما يشبه الأرشيف، وهو ما يؤدي إلى عدم إمكانية مشاهدتها من بعض المستخدمين بعد فترة من الوقت، وتعرض الميزة حلا للمستخدمين عدم الراغبين في الاحتفاظ بالتغريدات القديمة ظاهرة أمام المتابعين لفترة طويلة.



ومن بين المميزات الأخرى، تنوي "تويتر" أيضا مساعدة المستخدمين على حذف المتابعين حيث أن هذه الميزة ستكون متاحة في الوقت الحالي فقط من خلال خيار حظرهم، وأيضا ميزة حذف الإعجابات بتغريدات الأخرين، لكن هذه الميزة ستكون متاحة لعدد معين يحدده المستخدم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تويتر" بنسبة 0.1% وأغلق جلسة الجمعة عند 64.69 دولار.