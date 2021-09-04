شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تغلق مرتفعة وسط توقعات بنمو الطلب من شركات الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن توقعات المحللين بنمو الطلب العالمي على السلعة الزراعية واستخدامها في توليد الوقود الحيوي من جانب شركات الطاقة.



وظهر ذلك جليا في إعلان شركة "شيفرون" الأمريكية للطاقة عن نيتها استثمار ما يصل إلى 600 مليون دولار في إنتاج الوقود الحيوي كمصدر متجدد للطاقة من الصويا.



وسوف يتم ضخ هذه الاستثمارات بموجب شراكات وتعاون أبرمته "شيفرون" مع شركتين من مصافي التكرير.



وتشير التوقعات إلى أن استغلال 7000 طن من الصويا بشكل يومي سوف ينتج عنه ما يتراوح بين 330 ألف و340 ألف جالون من وقود الديزل تقريبا.



من ناحية أخرى، انخفض الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.5% إلى 12.92 دولار للبوشل.