شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع رغم تباطؤ نمو القطاع الخدمي البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة رغم صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات، لكن العملة البريطانية تلقت دعما من ضعف أداء العملة الأمريكية عقب صدور تقرير الوظائف الشهري.



وكشفت بيانات حكومية بريطانية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط القطاع الخدمي في البلاد سجل القراءة 55 نقطة في الشهر الجاري مقارنة بقراءة أغسطس/آب عند 55.5 نقطة ومقارنة بتوقعات المحللين باستقرار المؤشر دون تغيير.



هذا، وعلى رأس أحدث اليوم، أعلنت وزارة العمل الأمريكية في بيان عن أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 235 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 720 ألف وظيفة.



وفي سياق متصل، انخفض معدل البطالة إلى 5.2% في الشهر الماضي موافقاً التوقعات، وذلك بعد تسجيل القراءة 5.4% في يوليو/تموز.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3872، وسجل أعلى سعر عند 1.3893 وأقل سعر عند 1.3817.