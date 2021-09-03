شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الذهب وسط انخفاض الدولار وعقب صدور تقرير الوظائف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات متضاربة بتقرير الوظائف الأمريكي.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية في بيان عن أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 235 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 720 ألف وظيفة.



وعلى عكس المتوقع، انخفض معدل البطالة إلى 5.2% في الشهر الماضي موافقاً التوقعات، وذلك بعد تسجيل القراءة 5.4% في يوليو/تموز.



ويرى مراقبون أن تقرير الوظائف المخيب للآمال ربما يثير عدم اليقين في الأسواق بشأن خطوة الاحتياطي الفيدرالي المحتملة بشأن تقليص حجم مشتريات الأصول ربما قبل نهاية العام الجاري.



وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات أيضاً تسجيل مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي القراءة 61.7 نقطة من 64.1 نقطة في أغسطس/آب في حين توقع محللون القراءة 61.9 نقطة.



من ناحية أخرى، انخفض الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 1832.9 دولار للأوقية.