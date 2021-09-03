شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحافظ على صعودها بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحافظ على صعودها لليوم الثاني على التوالي ،حيث يوشك الخام الأمريكي على ملامسة أعلى مستوى فى شهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،يأتي هذا الارتفاع بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى مستوي 70.06$ ، من مستوى الافتتاح عند 69.75$، و سجل أدنى مستوي عند 69.60$ ،وصعد خام برنت بحوالي 0.7% إلى مستوي 73.32$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 72.82$ ، وسجل أدنى مستوي عند 72.75$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الخميس ارتفاعا بنسبة 2.3% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وسجل أعلى مستوى فى شهر عند 70.59$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.2%.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ،ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهر عند 92.15 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

وكما نعلم أن تراجع العملة الأمريكية يصب فى صالح ارتفاع أسعار السلع المقومة بالدولار ، حيث تنخفض تكلفتها بالنسبة لمستهلكي العملات الاخري.

التراجع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي ،يأتي فى ظل تباطؤ عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ، بعد تراجع احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار النفط العالمية مرتفعة بمتوسط 1.5% ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بعد انخفاض كبير فى المخزونات الأمريكية ، وبعد تمسك تحالف أوبك بلس بالسياسة الإنتاجية الحالية.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.2 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 27 آب/أغسطس ، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 425.38 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 27 أيلول/سبتمبر 2019 ، فى علامة إيجابية كبرى على تحسن مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم ، خاصة بعد تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالعدوى.

أعلن تحالف "أوبك بلس" عقب اجتماع يوم الأربعاء على مواصلة السياسة الإنتاجية الحالية ، دون الانصياع لضغوط إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع لدعم تعافي الاقتصاد العالمي.

وكان التحالف قد قرر خلال اجتماعه السابق، زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر آب/أغسطس، مع تمديد تاريخ انتهاء التخفيضات حتى نهاية 2022 بدلا من نيسان/أبريل 2022.

التخفيضات الحالية لتحالف أوبك بلس بنحو 5.6 مليون برميل يوميا يتم تنفيذها حتى نهاية العام المقبل ، مع مراجعة الاتفاق شهريا بهدف التعامل مع التطورات الجديدة بالسوق.