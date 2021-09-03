شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم السعودية تربح 103 مليارات ريال خلال أسبوع.. وقطر تخسر 1.2 مليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 1.72% رابحًا 191.28 نقطة، ليغلق عند مستوى 11319.87 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 0.29% رابحًا 11.65 نقطة ليغلق عند مستوى 3974.15 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.28% خاسرًا 31.5 نقطة ليغلق عند مستوى 11071.61 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.72% رابحًا 191.28 نقطة، ليغلق عند مستوى 11319.87 نقطة، وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 858.9 مليون سهم بقيمة 32.2 مليار ريال عبر تنفيذ 2.1 مليون صفقة، وربح رأس المال السوقي 103.7 مليار ريال ليغلق عند 9.817 تريليون ريال سعودي.

وصعد ببورصة السعودية 21 قطاعًا على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 6.36%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.32%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.16%، فيما تراجع قطاع التأمين وحيدًا بنسبة 0.48%.





بورصة مسقطكما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.29% رابحًا 11.65 نقطة ليغلق عند مستوى 3974.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 87.41 مليون سهم بقيمة 12.93 مليون ريال، وربح رأس المال السوقي 441.24 مليون ريال ليصل إلى مستوى 22.027 مليار ريال.

وتصدر الأسهم المرتفعة "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 21.49%، أعقبه سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 14.52%، يليه سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 10.29%، فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم "العمانية للاستثمارات التعليمية" بنسبة 14.4%، أعقبه سهم "الكامل للطاقة" بنسبة 8.18%، يليه سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 6.14%.





بورصة الكويتوصعدت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% رابحًا 21.76 نقطة ليغلق عند مستوى 6813.133 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% رابحًا 11.64 نقطة ليغلق عند مستوى 7447.17 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.84% رابحًا 46.15 نقطة ليغلق عند مستوى 5532.41 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.81% رابحًا 46.79 نقطة ليغلق عند مستوى 5828.63 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 1.6 مليار سهم بقيمة 314.41 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 57.3 ألف صفقة.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.28% خاسرًا 31.5 نقطة ليغلق عند مستوى 11071.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 782.21 مليون سهم بقيمة 1.97 مليار ريال عبر تنفيذ 44.18 ألف صفقة، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار ريال ليغلق عند مستوى 637.78 مليار ريال.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.82%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.36%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.83%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.68%.