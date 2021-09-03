شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن الخام يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 7.2 مليون برميل إلى 425.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 4.4 مليون برميل.



ووافق تحالف "أوبك بلس" خلال اجتماعه الوزاري يوم الأربعاء على تثبيت سياسة إنتاج النفط دون تغيير، والتي تستهدف زيادة إمدادات الخام 400 ألف برميل يومياً كل شهر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وعقب تلاشي تأثير الإعصار "إيدا"، ذكرت وكالة الطاقة الأمريكية أن الإعصار تسبب في وقف 2.3 مليون برميل يوميا من سعة التكرير في ولاية "لويزيانا" أو ما يعادل 13% من إجمالي سعة التكرير في البلاد.



ومن ناحية أخرى، انخفض الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 69.3 دولار للبرميل.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.7% إلى 72.5 دولار للبرميل.