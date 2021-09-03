شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مدعوماً بضعف العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة مدعوما بضعف أداء العملة الأمريكية عقب صدور تقرير الوظائف الشهري المخيب للآمال.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر مبيعات التجزئة في أستراليا انخفضت بنسبة 2.7% خلال أغسطس/آب بينما أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 1.9%.



وسجل مؤشر "إيه آي جي" لقطاع البناء الأسترالي مستوى 38.4 نقطة في الشهر الماضي بعد تسجيل القراءة 48.7 نقطة في يوليو/تموز.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية في بيان اليوم عن أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 235 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 720 ألف وظيفة.



وعلى عكس المتوقع، انخفض معدل البطالة إلى 5.2% في الشهر الماضي موافقاً التوقعات، وذلك بعد تسجيل القراءة 5.4% في يوليو/تموز.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.7450، وسجل أعلى سعر عند 0.7478 وأقل سعر عند 0.7394.