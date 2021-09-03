شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لعملاء أوبل استرا تربو.. حل مشكلة الموتور خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة المنصور للسيارات" بيانا اعتذرت فيه لعملائها.. وجاء نص البيان كالتالى: بداية نود أن نعرب عن اعتذارنا لكم لما تحملتموه من ضغوط وازعاج فيما يتعلق بمشكلة محركات سيارات أوبل أسترا تربو 1،4 لتر، ونؤكد على سعينا الدائم على ان نكون محلا لثقتكًم وحرصنا أن تعود الأمور إلى مستقرها الصحيح.

وأضافت الشركة: نود أن نبشر سيادتكم أننا على ثقة أن كافة الأمور المتعلقة بسيارتكم ستكون على أفضل ما يكون خلال الايام القليلة المقبلة، بما يحقق لنا ما نرجوه دائمًا وهو رضائكم الكامل عن شركة "المنصور للسيارات" والعلامة الألمانية "أوبل".

وقالت المنصور للسيارات: وبناء على ماسبق، نؤكد أننا سعينا جاهدين لاحتواء الأزمة، وتم تصعيد المشكلة إلى أعلى المستويات للشركة الأم فى المانيا، والتى أصدرت قرارا بتشكيل فريق عمل، بالإضافة الى زيارة أحد المهندسين المختصين والمتمرسين فى أوروبا، لمصر للتحقيق في الأمر والوقوف على كافة الملابسات، وكتدبير مؤقت تم ابلاغكم ببعض التوصيات الوقائية والتى تركزت على الآتي:

• تغيير مواصفات الزيت لـ PSA 2997B - المقدم حاليًا بواسطة Mobil - 5W30 Mobil ESP و Total - Ineo Quartz 5W30.

• تخفيض الفاصل الزمني لفترة الصيانة من 10000 كم إلى 7500 كم واستخدام وقود 92 أوكتان فقط

• قيام شركة "المنصور للسيارات" بحملة لتغيير الزيت والفلتر مجانًا لجميع عملاء Astra 1.4 Turbo بالمواصفات الجديدة

• مد فترة الضمان من 3 سنوات / 100.000 كم إلى 5 سنوات/ 150.000 كم على المحركات لتغطية المحركات ضد هذا النوع من الأعطال للمركبات والعملاء المتأثرين.

وفي خلال الفترة الماضية، عكف فريق "منصور للسيارات" على تقديم كافة المعلومات والدعم لفريق عمل "أوبل" الذى يعمل ليلًا ونهارًا لحل الأزمة، وقاموا بالعديد من الاختبارات العملية، لضمن ايجاد حل دائم للمشكلة ومتناسب مع ظروف القيادة في مصر، ونبشركم أن نتائج الاختبارات النهائية التى أجريت على مدار الأسبوعين الماضيين عن طريق مهندسين "أوبل" مبشرة وايجابية للغاية، ونثق ان الحل الجذري سيكون جاهز للتطبيق على سياراتكم في غضون أيام قليلة.

وحرصًا من شركة "المنصور للسيارات" على راحتكم، وضمن محاولاتنا المستمرة لتقليل الضرر الواقع على العملاء الكرام، تعلن الشركة استمرار الإجراءات التى أقرتها مُسبقًا والتى تشمل منح جميع العملاء خيارات وسائل التنقل البديلة والتى تتنوع بين سيارة بديلة من "المنصور للسيارات"، أو استئجار سيارة بمعرفة الشركة، أو من خلال العميل بمنحه بدلًا يوميًا قدره 500 جنيه مصري حتى يتم إصلاح السيارة.

وحرصًا على راحتكم، ستقوم "المنصور للسيارات" بدفع البدل النقدي مقدمًا اعتبارًا من 2 سبتمبر 2021 ولمدة 14 يومًا ويتم تجديدها في حالة كانت السيارة لا تزال تحت الصيانة، وقد تم تخصيص فريق عمل متفاني مُخصص لمتابعة صرف البدل النقدي سريعًا بعد انتهاء مدة الـ 14 يوم الأولى، وذلك إما بصرفه بطريقة إليكترونية عن طريق التحويلات البنكية، أو عن طريق زيارة فرع المنصور للسيارات المخصص لتحصيل المبلغ شخصيًا في غضون 15-30 دقيقة، على حسب رغبة العميل.

وفى النهاية نؤكد على أن كل ما نقوم به هى محاولات صادقة لإرضائكم، ورهانا على ثقتكم بنا، ووعد منا بحل المشكلة فى أسرع وقت.