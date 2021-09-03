شكرا لقرائتكم خبر عن توفير التدريب الصيفي لطلاب الهندسة بكبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامج "التدريب الصيفي للطلاب" أحد برامج تنمية القدرات البشرية التي أطلقتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في عام 2014، ويُقدم البرنامج تدريبًا عمليًا على أحدث اتجاهات التكنولوجيا لطلاب كليات حاسبات ومعلومات وهندسة الكمبيوتر، ويهدف إلى زيادة قدرات الطلاب وإعدادهم بشكل جيد لدخول سوق تكنولوجيا المعلومات بعد التخرج، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن هذا التدريب، وكيفية الاستفادة منه.





س- بدايةً..من هي الجهة المسئولة عن التدريب الصيفي لطلاب كليات حاسبات ومعلومات وهندسة الكمبيوتر؟ج- تتعاون هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في برنامج التدريب الصيفي مع شركات الاتصالات وتكنولوجيا التي لديها مبادرات مسؤولية اجتماعية، وكذلك مع المعهد القومي للاتصالات وذلك لما له من خبرة في التدريب التقني وشراكات مع العديد من شركات التكنولوجيا العالمية، يُعد هذا البرنامج الصيفي فرصة جيدة للطلاب للحصول على التدريبات التقنية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأيضًا الحصول على الامتحانات الدولية س- وكم عدد برامج التدريب التي تقدمها هيئة ايتيدا للتدريب الصيفي؟ج- تقدم ايتيدا برنامجين للتدريب الصيفي وهما؛ أولًا برنامج التدريب الصيفي المشترك بين الهيئة والمعهد القومي للاتصالات، ويتكون هذا البرنامج التدريبي المشترك من مسارين رئيسيين ويستمر لمدة 120 ساعة عبارة عن مسار المهارات التقنية: مُدة التدريب 90 ساعة، مسار المهارات الشخصية: مُدة التدريب 30 ساعة، ويغطي هذا البرنامج التدريبي جغرافيًا جميع محافظات الجمهورية وبخاصة المحافظات التي توجد بها كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة، ويعتمد البرنامج على نظامي التعلم عن بعد online والحضور الفعلي في مقرات التدريب المختلفة.

ثانيًا برنامج التدريب الصيفي المشترك بين الهيئة وشركة سيستيل لتخصصات هندسة الاتصالات وهندسة الكمبيوتر وعلوم الحاسب ويتكون هذا البرنامج التدريبي المشترك من مسارين رئيسيين لمدة 120 ساعة طبقاً للآتي مسار المهارات التقنية: مُدة التدريب 90 ساعة، مسار المهارات الشخصية: مدة التدريب 30 ساعة، ويتم تقديم المسار التقني عن طريق شركة سيستل من خلال برنامج المسؤولية المجتمعية لديها، وتقوم الهيئة بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات بتصميم وتمويل مسار المهارات الشخصية.





س- ما هي معايير القبول ببرنامج التدريب الصيفي؟ج- الطلاب الذين أنهوا السنة الدراسية الأولى والثانية والثالثة، الطلاب المسجلين حاليًا في كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة.





س- ما هي أهداف برنامج التدريب الصيفي؟ج- يهدف برنامج التدريب الصيفي إلى سد الفجوة بين الجامعات ومتطلبات سوق العمل، مشاركة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير المهارات التقنية اللازمة للطلاب، بناء قدرات الطلاب التقنية والشخصية، نشر ثقافة الأعمال بين الطلاب ورفع الوعي لديهم.





س- ما هي مزايا برنامج التدريب الصيفي؟ج- مزايا برنامج التدريب الصيفي لوزارة الاتصالات وهي:

1- تقديم شهادات للطلاب الجامعيين على أساس الحضور تفيد بإنهائهم التدريب الصيفي.

2- مُساعدة الطلاب في الحصول على الساعات المعتمدة التي تطلبها كليتهم.

3- تحمل الهيئة تكاليف الامتحانات الدولية بعد اجتياز الطالب لها وتقديم ما يفيد اجتيازها.