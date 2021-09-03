شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 3-9-2021.. بدء تطبيق لائحة قانون الجمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 3-9-2021، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعفاء السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات «الليموزين» التى يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة 1.596 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.



المالية: السيارات المستوردة للسياحة معفاة من الجمارك باستثناء "الليموزين"كشفت وزارة المالية، أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات «الليموزين» التى يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد. المالية: السيارات المستوردة للسياحة معفاة من الجمارك باستثناء "الليموزين"كشفت وزارة المالية، أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات «الليموزين» التى يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن لائحة قانون الجمارك الجديد، توضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، كما تضع تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، وتتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج.



1.6 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات خلال النصف الأول من 2021كشفت وزارة التجارة والصناعة، عن حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 1.596 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري. 1.6 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات خلال النصف الأول من 2021كشفت وزارة التجارة والصناعة، عن حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 1.596 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر والإمارات ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى أرضية صلبة من العلاقات التاريخية المتميزة بين القاهرة وأبو ظبي، مشيرةً إلى أهمية تنسيق الجهود والتعاون الكامل في مواجهة كافة الأزمات الطارئة وبصفة خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد.



ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.6% خلال الأسبوع المنتهىارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 11301.36 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 3038.01 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.58% ليغلق عند مستوى 4056.94 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.89% ليغلق عند مستوى 13694.29 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 13.02% ليغلق عند مستوى 4205.18 نقطة. ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.6% خلال الأسبوع المنتهىارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 11301.36 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 3038.01 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.58% ليغلق عند مستوى 4056.94 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.89% ليغلق عند مستوى 13694.29 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 13.02% ليغلق عند مستوى 4205.18 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 13 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 745.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.8%، وزاد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 386.3 مليار جنيه إلى 392.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 143.1 مليار جنيه إلى 148.1 مليار جنيه بنسبة نمو 3.5%.

وزيرة التخطيط: تريليون دولار فجوة تمويلية بالدول النامية بسبب كوروناألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الإسلامي للتنمية، كلمتها في افتتاح الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمنعقد خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان. وزيرة التخطيط: تريليون دولار فجوة تمويلية بالدول النامية بسبب كوروناألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الإسلامي للتنمية، كلمتها في افتتاح الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمنعقد خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.

وخلال كلمتها قالت هالة السعيد، إن تفشي جائحةِ كورونا نتج عنه معاناةُ الدولِ النامية من فجوةِ تمويلِ قدرها تريليون دولار في الإنفاق العام على تدابيرِ التعافي من فيروس كوفيد-19، مقارنةً بما يتمُّ إنفاقُه في الدول المتقدمة، فضلًا عن نقصِ في التمويل الذي تحتاجه تلك الدولُ في عام 2020 لإبقائِها على المسارِ الصحيحِ لتحقيقِ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 قدره 1,7 تريليون دولار، وهو ما انعكس على انخفاضِ مؤشرِ التنميةِ البشريةِ بشكلٍ ملحوظٍ في عام 2020 لأولِ مرة منذ بدءِ قياسِه في عام 1990.

الحكومة تكشف عن أبرز بنود استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت فى مصرتتابع الحكومة، الموقف التنفيذي للدراسات الجارية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتوجيهات رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من كافة الدراسات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المعنية لبنود الاستراتيجية للبدء فى تنفيذها.

وعقدت الحكومة اجتماعًا، تم خلاله مناقشة جميع بنود الاستراتيجية وما آلت اليه مستجدات الأعمال والدراسات التي تمت بشأنها، حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل خلال الفترة القليلة القادمة على تكثيف ورش العمل لفريق العمل والمتخصصين والجهات المعنية لإتاحة جميع البيانات بطريقة مميكنة من خلال المنصة الالكترونية ( النافذة الواحدة) الجاري إنشائها ضمن الاستراتيجية على أن تتولى اللجنة المعنية برئاسة وزارة النقل القيام بكافة التنسيقات بين الجهات المعنية للانتهاء من الدراسات اللازمة للبدء السريع في تنفيذ الاستراتيجية.